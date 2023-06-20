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هدوء بمحيط لجان الثانوية العامة بدمياط وغرفة العمليات: لم نرصد تجاوزات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:00 ص
هدوء بمحيط لجان الثانوية العامة بدمياط وغرفة العمليات: لم نرصد تجاوزات هدوء بمحيط لجان الثانوية العامة بدمياط
دمياط - هيثم مراد

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أجواء هادئة تسيطر على لجان الثانوية العامة بدمياط، والتي تشهد استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال الطلاب وكذلك متابعة سير الامتحانات. 
 
وقام الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بجولة تفقدية صباح اليوم استهدفت عددا من اللجان لمتابعة سير الامتحانات بها، فضلا عن متابعة غرفة العمليات لكافة لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية العشرة للوقوف على أية أية طوارئ قد تحدث أثناء سير الامتحان. 
 
ومن جانبه أكد وكيل تعليم دمياط عدم رصد أية مشكلات حتي الآن، مشيرا إلي أن الأجواء أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بدمياط هادئة، فضلا عن توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل تأدية الامتحانات في حو ملائم. 
 
وأشار أيضا إلي وجود تعليمات مشددة بشأن توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان ومتابعة التهوية اللازمة وكذلك أعمال التطهير مع التشديد على الجميع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة بدمياط تسير بشكل طبيعي منذ انطلاقها وحتي الآن دون رصد أية عوائق. 
 
ويؤدى 13051 طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الفرنسية في ماراثون الثانوية العامة بدمياط
 
وأكد "عبد الرؤوف" أنه يؤدي  6138 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم و2368 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة و4544 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية، امتحان اللغة العربية وذلك داخل 41 لجنة امتحانية علي مستوى المحافظة.
 
 

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