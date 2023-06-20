اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:52 م
أكرم القصاص
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مقتل 13 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى الصومالية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:02 م
مقتل 13 إرهابيا في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى الصومالية العنف في الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 عنصرا من ميليشيات الخوارج الإرهابية في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى.

وأكد قائد الكتيبة الـ16 العقيد أحمد عبدالله نور - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية جرت في قرية "ياقدبيل" التابعة لمحافظة جوبا السفلى، مشيرا إلى أنه تم قوات الجيش استولت على 7 بنادق من طراز "AK47"، وبندقية من طراز "آر بي جي"، ورشاش من طراز "بي كي".

يشار إلى أن الجيش الصومالي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مقتل 50 عنصرًا من مليشيا الخوارج الإرهابية من بينهم قيادي بارز في عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى.

 


إرهاب

عملية عسكرية

محافظة جوبا السفلى

الصومال



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