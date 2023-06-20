اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصر ترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:32 م
مصر ترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا رئيس الرقابة الإدارية وغادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية الأممية والمعنية باستعراض تنفيذ الاتفاقية ومنع الفساد وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو في فيينا.
 
وعلى مدار خمسة أيام ناقشت مجموعات العمل التقدم المحرز فى استعراض تنفيذ الاتفاقية وكذا مستقبل المرحلة الثانية من آلية الاستعراض، ومتابعة ما تم تنفيذه من الإعلان السياسي فى مجال تعزيز نزاهة الأعمال التجارية، وأبرز الممارسات الناجحة فى مجالات منع ومكافحة الفساد من قبل الهيئات المختصة.
 
وتضمنت الجلسات قيام هيئة الرقابة الإدارية باستعراض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فى التقييم الدورى لكفاءة وفعالية تدابير وسياسات مكافحة الفساد من خلال عرض الجهود الوطنية فى إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المختلفة، ومنهجية إعداد مؤشرات قياس الأداء وأسلوب استحداث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد من خلال إجراء دراسات تقييم الأثر التشريعى للقوانين ،وشارك مصر فى حلقة النقاش كل من دول إيطاليا، كوريا ومولدوفا.
 
وخلال الاجتماعات تم توقيع مذكرة تفاهم مع غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى دعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز استخدام أساليب التحري المالي المتقدمة، ومكافحة الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
 
وعلى هامش المؤتمر تم عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسؤولي أجهزة مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية وتم مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك وفقاً لأولويات مكافحة الفساد، وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقاريرمجموعات العمل المختلفة.
 
رئيس الرقابة الإدارية وغادة والى (1)المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة
رئيس الرقابة الإدارية وغادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة

رئيس الرقابة الإدارية وغادة والى (2)المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة
الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

 


هيئة الرقابة الإدارية

المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة

مكتب الأمم المتحدة

غادة والى

رئيس الرقابة الإدارية

الوزير عمرو عادل

مكافحة الفساد



الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

الخميس، 08 يونيو 2023 10:05 ص

محافظ الدقهلية يجتمع بلجنة الرقابة الإدارية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين

الإثنين، 01 مايو 2023 04:38 م

محافظ الغربية يشهد احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:13 م

تصريحات رئيس هيئة الرقابة الإدارية باحتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:29 م

رئيس الرقابة الإدارية: طورنا أسلوب اختيار أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة