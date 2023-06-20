مصرع طفلة إثر سقوطها من سلم المنزل بالشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من سلم المنزل بالدور الأول علوى بمنزلها نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول " رزان أ" عامين مقيمة نطاق مركز ههيا، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها لسقوطها من سلم الدور الاول علوى بالمنزل وتوفيت متأثرة بإصابتها، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.