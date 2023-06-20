محافظ جنوب سيناء: توزيع سلع تموينية ولحوم الأضاحى بالمجان بمناسبة عيد الأضحى

هنأ اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء مواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو مؤكدا على أن ذكرى 30 يونيو تترك عظيم الأثر الإيجابي المهم في نفوس المصريين لتحول مصر من حالة الفوضى لحالة الاستقرار والأمن والأمان كما شهدت مصر إنجازات مهمة لم يشهدها التاريخ من قبل.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بعقد ندوات توعوية للعاملين والمواطنين، لاستعراض إنجازات 9 سنوات مضت، بالإضافة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بمجلس مدينة أبو زنيمة اليوم، بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

وأشار محافظ جنوب سيناء أنه سيتم توزيع سلع غذائية ولحوم الأضاحي بالمجان للمواطنين بكافة مدن المحافظة، حيث توفير حتى الآن 30 عجل و10 طن سكر و 10 طن أرز بالإضافة لبونات للسلع الغذائية الأساسية بالمجان.

وقدم ممثلو قبائل ابوزنيمة خلال اللقاء الشكر للمحافظ لكم الخدمات التي قدمت لأهالي المدينة ووديانها وتجمعاتها البدوية شملت شبكات طرق وخطوط مياه وكنرباء، بالإضافة للتجمعات التنموية الشاملة التي توفر الغذاء وفرص العمل لأهالي المحافظة.

وقام المحافظ بتفقد عدد من إدارات مجلس مدينة ابوزنيمة منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مشيدا بسرعة الأداء في تأدية الخدمة للمواطنين، كما تفقد المحافظ بيت ثقافة أبوزنيمة بمقر مجلس المدينة.

كما قام فوده بجولة تفقدية بالمدينة افتتح خلالها أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى دار المناسبات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتكلفة 2 مليون جنيه تنفيذ وحدة التكوين المهني بالمحافظة ويشمل المبنى صالة أفراح بالدور الأول وكافتيريا ومطعم بالدور الثاني، بالإضافة إلى حديقة كيدز اريا وسور.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والمحلات التجارية ووجه بتنوع الأنشطة الخدمية لتلك المحلات تخدم قاطني تلك الوحدات ومنع اية أنشطة قد تسبب ازعاج داخل الكتلة السكنية.

وتفقد المحافظ ايضا الشاطئ العام بالمدينة والكورنيش ووجه بالبدء في إنشاء شارع 306 بمختلف الأنشطة لخدمة أهالي المدينة والزائرين.

وخلال الجولة قام المحافظ بزيارة الي محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب / يوم لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة أبو زنيمة وأبو رديس.

واستمع المحافظ لشرح وافي من المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب بالمحافظة مراحل تحلية المياه المختلفة حتى وصولها الخزانات وضخها بشبكة المدينة مشيدا بهذا الإنجاز الضخم في هذا القطاع الهام الذي سيرفر مياه الشرب لمدينة أبو زنيمة وأبو رديس علي مدار 24 ساعة.