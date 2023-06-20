محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بنادى الهجن والفروسية الدولى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد و جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع ل 400 مشاهد، وجار أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الموقع العام للمضمار، والبدء في تنفيذ استراحات التخييم للمتسابقين ومباني الخدمات البيطرية.

وقال المحافظ إن المشروع يشمل أيضا إنشاء قرية تراثية تضم فندق على الطراز البيئي وملاعب رياضية ونادي صحي و مسرح مكشوف ومدينة ألعاب مائية ترفيهية، مؤكداً على أن النادي يجري إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، و منصة مشاهدة ومضمار دولي بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية، لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، موجهًا بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادي لاختيار أنسب المسارات.

وأوضح أن سباقات الهجن تعد بمثابة إحياء للتراث ولها تأثير إيجابي كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي والذي يرفع من مستوى السياحة بحضور ملاك وجمهور و محبين لهذا الإرث الكبير ووجود سوق رائجة للإبل سواء بيع أو شراء والمعارض التراثية

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وضع حجر الأساس لنادى الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة على مساحة 400 فدان وباعتمادات مالية تقدر بحوالى 40 مليون جنيه.