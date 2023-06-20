اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعى وإنتاج الحرير شمال الخارجة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:06 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعى وإنتاج الحرير شمال الخارجة محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعى
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.
 
وتابع المحافظ تطورات مرحلة تربية دودة القز وإنتاج الشرانق بالمعمل المجهز، والتوسع فى زراعة أشجار التوت المستخدم في التغذية، كما تفقد إنتاج الأسماك الطازجة واللحوم بمزرعتي الإنتاج السمكي وتربية النعام، موجهًا بطرح الإنتاج للمواطنين بالأسواق والمنافذ.
 
وأشار الزملوط إلى تنوع منتجات الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفيرها بأسعار مناسبة للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
 
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (1)
 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (2)
 

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (3)
 
 

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