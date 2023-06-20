محافظ المنوفية يعقد اجتماعا مع ممثلى شركات القطاع الخاص لبحث التعاون

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من ممثلى الشركات والمصانع بمراكز شبين الكوم وقويسنا والسادات، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والقطاع الخاص للمساهمة فى توفير وخلق فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والدكتور سعد عبدالمجيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، ومدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل لائقة لهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية مدير مديرية العمل وإدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق الكامل مع شركات القطاع الخاص بإعداد حصر شامل لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك للإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة، وذلك فى إطار ما تسعى إليه الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية.