محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بطريق 42 أشمون/ سنتريس والمشتل/ دراجيل

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف طريق 42 ( أشمون /سنتريس) وذلك لتقديم الدعم اللازم كونه طريق حيوي وهام، حيث جارى استكمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق بداية من تقاطع طريق شبين الكوم القناطر، باتجاه قري سنتريس وسبك الأحد، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة واستجابة للأهالى، والتجهيزات النهائية لرصف شارع مجمع المواقف الجديد بطول حوالي 600 م.

يأتى هذا فى إطار المتابعات الميدانية لخطة رصف الطرق والمحاور المرورية بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وفى سياق متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء فرد وتسوية طبقة السن بآخر قطاعات طريق المشتل ضمن أعمال رصف طريق 732، تنفيذ هيئة الطرق والكباري بطول 2.5 كم، فضلا عن متابعة الأعمال الإنشائية بمبنى حضانات الأمومة والطفولة بقرية دراجيل وتبطين ترعى اليوزباشى بدنشواى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا تركيب بلدورات الأرصفة بطريق ترعة السمسمية بقرية ميت شهالة استعداداً لأعمال الرصف.

وفى مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية فرد طبقة السن بطريق 25 منوف / العراقية بقرية تتا وذلك باستخدام الجليدر، تمهيدا لأعمال الرصف، فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد السن بشارع بيومى حجازى بحرى السكة الحديد، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة، بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأكدت رئيس حي شرق شبين الكوم على التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الإنجاز بخطة الرصف لضمان الإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مشيرة إلى متابعة أعمال تركيب البلدورات و بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارع حجاج ميت خاقان تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف.