محافظ المنوفية يشدد على تفعيل منافذ السلع خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية

المنوفية - محمود شاكر

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة للوقوف على آخر المستجدات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المستشار القانوني ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات الأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات والتحول الرقمي بالديوان العام بالديوان العام.

بدأ المحافظ اجتماعه بإعداد حصر شامل بشوادر ومنافذ السلع الغذائية واللحوم بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها قبيل بدء أجازة عيد الأضحي المبارك وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ومديرية التموين ، موجهاً الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور الميداني لكافة الشوادر والمنافذ للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن ، فضلاً عن وقوف مدى توافر السلع الغذائية والأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ، فيما شدد المحافظ بإعطاء دفعة قوية بملف قانون المحال العامة ، موجهاً بتذليل أية عقبات وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة وتبسيط إجراءات الترخيص وفقاً للاشتراطات والمعايير المختصة بهذا الشأن للوصول إلى أعلى معدلات إنجاز وإعداد بيان بالموقف لكل مركز على حده والعرض عليه كل أسبوع.

كما كلف المحافظ بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في منظومة العمل وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين ، فيما وجه المحافظ بسرعة البدء في إجراءات طرح الأسواق والمواقف الجديدة المنتهي تنفيذها للإيجار وكذا المحال العامة لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وخلق فرصة عمل جادة للشباب وذلك للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما وجه برؤساء الوحدات المحلية بالبدء فوراً في تنفيذ الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 ، مشدداً بضرورة الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة وتوحيد الجهود لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما شدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بإنهاء إجراءات صرف مستحقات العمالة اليومية بمنظومة النظافة حفاظاً على حقوقهم ومراعاة لظروفهم المعيشية.

وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، من حيث الطلبات المقدمة والمعاينات والعقود المسجلة والموافقات و الرفض ، و وجه المحافظ بإعداد بيان بحصر أصول أملاك الدولة وعقد لقاء عاجل بمطلع الأسبوع القادم بمديري أملاك الدولة بالوحدات المحلية لعرض آخر المستجدات لإتخاذ اللازم بهذا الشأن .