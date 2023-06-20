محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينتى طوخ والقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.

وأوضح المحافظ، أنه وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية إلى 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، مشيرا إلى أنه يجرى الآن العمل بأعمال طلاء الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جاري العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، كما تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى .

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق (الحادثة -أبو الغيط) القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، حيث يبلغ طول الطريق بالكامل 6250 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام وحتى نزلة الدائري بباسوس، ومقسم إلى قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وتم الانتهاء من رصف 5900 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) ويتبقى 350 متر جاري الانتهاء منهم، وكذلك جار الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

وخلال الجولة وجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بنظافة طريق أبو الغيط وطريق الباسوسية والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر على جانبي الطريق، وذلك تماشيا مع أعمال التطوير.

كما تابع المحافظ، أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث تم الانتهاء من الفرش الطبي بنسبة 75%، والفرش الإداري بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية، بالإضافة إلى أنه تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى، وأصبحت جاهزة للتشغيل من جميع الأعمال كما تم تجهيز الطاقم الطبي للمستشفى وجاري توريد أجهزة التعقيم والحضانات.

كما قام المحافظ، بجولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد القسم الداخلي وقسم العناية المركزة ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى.

وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

كما تفقد أعمال تطوير كوبري السكة الحديد خط (قليوب، منوف، طنطا)، والذي يشرُف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، بتكلفة 508 مليون جنيه، والذي يُنشىء لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل ازدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين 3 محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية، والذي يبلُغ طوله 490 متر بعرض 14 متر، مقسم إلى جزئين الأول خرساني والثاني إستيل مُقامين علي 3 بواكي معدنية، منهم باكية ملاحية تعمل بنظام الرفع الرأسي، بالإضافة إلى إنشاء عمل صناعي في نفس مسار الكوبري أعلى الترعة بطول 27م بعرض 14 متر .

ووجه "الهجان"، بدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات للانتهاء من الكوبري حسب التوقيتات المحددة للتيسير على المواطنين.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك استكمل "الهجان"، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، 30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاءت الجولة بحضور أحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية.