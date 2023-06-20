محافظ القاهرة يوجه بتوفير اللحوم فى المجمعات استعدادا لعيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية التموين بضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين وتقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعداداً لعيد الاضحى المبارك، مع ضخ كميات كبيرة من انواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين ، وضبط الاسعار والقضاء على جشع التجار .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء ، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال اجازة العيد ، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا .

و أشار اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى النيل والأهرام والمصرية ، مشيرًا الى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الاحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم .

وأضاف مدير المديرية انه يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

وأشار مدير المديرية الي أن المديرية تتلقي شكاوي المواطنين علي ارقام تليفونات 27420019 ، و 27420025 ، و 27420037 ، و 27420038 طوال فترة العيد .

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشيراً الي وجود 1957 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالأجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها ويتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع اسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة اي زيادة في الطلب خلال فترة العيد .