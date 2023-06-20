محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية التنموية الشاملة بمدينة المحروسة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة القافلة الطبية التنموية الشاملة التى نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وهيئة تعليم الكبار، وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحى السلام.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجا.

والقافلة التى يتم تنفيذها بمشروع اهالينا 1 الذى نفذته الدولة بديل العشوائيات شهدت اقبالًا كثيفًا من المواطنين حيث استقبلت أكثر من 1000 مواطن تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان حيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والاطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

كما تم توزيع 500 كجم من اللحم على المرأة المعيلة بمناسبة قرب عيد الأضحى، وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الإسعافات الأولية.

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية ثقافة القاهرة بتعليم الأطفال كيفية الرسم وعمل أنشطة تعليمية معهم.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملة توعية بأضرار الإدمان وكيفية التعافى منه.

كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات لأكثر من 50 مواطنا راغب فى الحصول على شهادة محو الأمية.