محافظ الفيوم يبحث مع سفير استراليا التعاون فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالى

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا في مصر، وبرافين اجراوال، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى، ووفد البرنامج، لمتابعة مشروعات البرنامج بالمحافظة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم المجتمعى، وتمكين المرأة، ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ونجلاء عاطف رئيس قسم الشراكات ببرنامج الأغذية العالمي، ونيهال عبد الوهاب مسئول برامج وسياسات برنامج الأغذية العالمى، وفرح آدم باحث سياسى واقتصادى بسفارة استراليا بالقاهرة، ونيفين صامويل المسئول الميداني للبرنامج.

استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع، بعض المشروعات بالمحافظة، وعدد من النماذج الأجنبية التي تعيش بالفيوم ومنها ايفيلين، والتي أنشأت مدرسة لتعليم الخزف والفخار بقرية تونس، مشيراً إلى تنوع المقومات الاستثمارية بالمحافظة فى مجالات السياحة والزراعة، موضحاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، من خلال برامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة الريفية، وخدمات الإقراض والتسويق للسيدات، لافتاً إلى دور المحافظة المستمر بدعم المرأة ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق مفهوم التمكين الإقتصادى للمرأة.

ومن جهته، أعرب السفير الاسترالي بمصر عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، موضحاً أنها تتميز بكونها محافظة كبيرة تمتلك اقتصاد قوي، لافتاً الى برامج برنامج الأغذية العالمي في مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تعمل على تنمية المجتمع المحلى، كما تناول مع المحافظ دراسة الشراكة فى تنفيذ مشروعات للري الحديث لما تتمتع به المحافظة من مقومات زراعية، مشيداً بالمناطق الرائعة التي تتميز بها المحافظة، لافتاً إلى أنه سيزور المحافظة قريبا للاستمتاع بمقوماتها السياحية.

فيما قدم مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر الشكر لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر مع البرنامج ودوره فى التوجيه والإرشاد، مضيفًا اننا فخورين بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم فى تنفيذ المشروعات المختلفة بمجالات عمل البرنامج الحالية والمستقبلية بالفيوم، ومنها التعليم- تمكين المرأة المعيلة- دعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وأعرب عن ترحيبه بتوسيع أطر التعاون مع المحافظة في تنفيذ أنشطة أخرى، مع التركيز على دعم الحرف اليدوية، بهدف تمكين السيدات من الاستدامة في مشروعاتهن، مثمناً دور وحدة أيادى مصر التى تعمل على توفير فرص عمل للسيدات والنهوض بمستوى معيشتهن.

كما ناقش المحافظ، مع مدير برنامج الأغذية العالمي، إمكانية التوسع والشراكة أكثر في المجالات المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة مع انتهاء خطة الخمس سنوات للبرنامج بنهاية يونيو الجارى، والبدء فى خطة 2023/2028 الجديدة، مشيداً بجهود البرنامج فى المحافظة خلال الفترة الماضية وتحقيق نتائج مرضية فى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستهدفة.

الجدير بالذكر أن السفير الاسترالي ووفد برنامج الغذاء العالمي قام بزيارة قريتي الإعلام، ودسيا لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها من خلال البرنامج، وتفقد فصول التعليم المجتمعى بالمدارس التى تم تطويرها وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى زيارة السيدات المستفيدات من التدريب والإقراض الذى يوفره البرنامج بمقر مشاريعهن.