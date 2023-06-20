اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:37 م
أكرم القصاص
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طلاب الثانوية العامة بالفيوم سعداء بعد امتحان اللغة الثانية.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:30 م
طلاب الثانوية العامة بالفيوم سعداء بعد امتحان اللغة الثانية.. صور طلاب الثانوية العامة بالفيوم سعداء بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية
الفيوم رباب الجالى

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أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم عن سعادتهم عقب تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث أكد الطلاب سواء ممن امتحنوا اللغة الفرنسية أو الألمانية أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومناسب للوقت والاسئلة لا تحتاج إلى وقت لإجابته.
 
وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، في 12 يونيو وتستمر حتى يوم 13 يوليو القادم، وقد تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة 19492 طالب وطالبة، موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبى، و13508 بالقسم العلمى، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، فيما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبى وملاحظى الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.
 
وكان تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" بمدرستى الفيوم الثانوية للبنات، وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، كما تابع أعمال التأمين حول مقار الامتحانات، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات. 
 
خلال الجولة، اطمأن المحافظ، على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب والطالبات، وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ. 
 
ووجه "الأنصاري"، جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم، للحفاظ على النظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة للطلاب داخل اللجان، وكذا عدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان، وإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية أمام مقار اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب والطالبات لآداء الامتحانات. 
 
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امتحانات-الثانوية-العامة-بالفيوم--(5)

 


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