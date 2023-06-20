محافظ الإسماعيلية يستكمل مراجعة نشاط الأجهزة التنفيذية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اجتماعًا تكمليا لمراجعة وبحث ومناقشة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وكافة سُبل الحياة الكريمة.

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مديري مديريات الصحة، والطرق والنقل، الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، مديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق، وعدد من مديري العموم بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم استكمال مراجعة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، الإسكان والمرافق، الشباب والرياضة، الصحة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة.

بالإضافة لتقديم عدد من الأجهزة التنفيذية عروضا توضيحية، لما تم تنفيذه و إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، بجانب عرض و تقديم الجدول الزمني للمشروعات المستهدف إنجازها خلال الفترة المقبلة، علاوة علي طرح و مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط و المشروعات.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، أن الهدف الرئيسي الذي لابد أن يعمل من اجله الجهاز التنفيذي داخل المحافظة، هو خدمة المواطن الاسماعيلي في المقام الأول، من خلال تضافر كافة جهود الجهات المختلفة و العمل كمنظومة متكاملة و متناغمة.

وأضاف: من الضروري أن يعمل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية ، وطموحات و رؤية القيادة السياسية الحكيمة ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء الجمهورية الجديدة.