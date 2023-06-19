محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات

الإسماعيلية-صبرى غانم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، صباح اليوم الاثنين، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية، وذلك بناءً على الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مواعيد امتحانات الدور الثاني.

على أن يتم عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة المحلية للمراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية (العام والفني) خلال الفترة من 15 يوليو حتى 3أغسطس 2023.

وتبدأ امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوي العام في 15 يوليو 2023 وتنتهي في 26 يوليو 2023لمدة 10 أيام، وتبدأ امتحانات مراحل النقل للتعليم الثانوي الفني في 15 يوليو 2023 وتنتهي في 24 يوليو 2023 لمدة 8 أيام.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 29 يوليو 2023، وتنتهي في 3 أغسطس 2023 لمدة 6 أيام، على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 22 يوليو 2023، وحتى 26 يوليو 2023 لمدة 5 أيام.

كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع، الخامس، والسادس الابتدائي يوم 22 يوليو 2023، وتنتهي يوم 26 يوليو 2023 لمدة 5 أيام.