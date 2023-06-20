محافظ أسوان يعتمد لوحات 115 كتلة عمرانية بمركز كوم أمبو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو بإجمالى 115 كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية.

جاء ذلك بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وكذا شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن اعتماد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو جاء ضمن جهود المحافظة فى هذا الاتجاه ، ووفقاً للجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ ، وعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية ، وكذلك الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى، ليصبح بذلك مركز كوم أمبو هو رابع مركز على مستوى المحافظة أنهى إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لكافة القرى والتوابع على مستوى المركز.

وأوضح المحافظ، أنه وفقاً لبيانات التقسيم الإدارى الذى تم اعتماده منذ أكثر من عام بقرار المحافظ رقم 222 لسنة 2021 ، ونشرها بالوقائع المصرية تصبح محافظة أسوان المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تدقيق بيانات التقسيم الإدارى بكافة مستوياته "مدينة – قرية – توابع" وتعميم هذه البيانات على كافة الجهات المعنية.

ووجه "عطية"، الشكر لجميع أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود متواصلة أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز ، مع توجيه إدارة التخطيط العمرانى بسرعة إرسال هذه اللوحات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعمل بها.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، والمتضمن العمل على تحديث حدود الحيز العمرانى للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.



محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو (1)



محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو (2)



محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو (3)



محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو (4)



محافظ أسوان يعتمد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو (5)