محافظة الجيزة: رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهى بالعمرانية وجنوب وإمبابة

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود عدداً من الأحياء في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية، والتي أسفرت عن رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي بالعمرانية وجنوب وإمبابة.

ففي العمرانية، تم تنفيذ حملات مكبرة بشوارع الثلاثيني والهنيدي وترعة الزمر وسيدي عمار والسيدة زينب-أرض الجواهر وأبو زارع وحامد عبد العظيم والمعاون عمرانية شرقية وعثمان محرم، أسفرت عن رفع جميع التعديات والإشغالات.

وفي حي جنوب، تم شن حملات بشوارع المجزر الآلي وجسر الكنيسة وميدان المنيب والبحر الأعظم، استهدفت رفع تعديات المقاهي والكافيهات.

وفي حي إمبابة تم إزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بشوارع الوحدة ومحمد حجازي والعامل الأول، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.