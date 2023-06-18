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الجيزة: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الأحد، 18 يونيو 2023 09:18 م
الجيزة: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية رفع اشغالات بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام وتعديات المحال التجارية بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية؛ استجابات لشكاوى المواطنين.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
 

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