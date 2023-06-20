كاميرات المراقبة فى مواجهة تجار الكيف بمدينة بدر.. ضبط بحوزتهم 10 كيلو حشيش

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال 4 متهمين بحيازة 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش، في مدينة بدر، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لمواجهة المتهمين، وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق، بحيازة 10 كيلو حشيش، لترويجها على الشباب من عملائهما بمحيط مدينة بدر، إلا أن قوات الشرطة لاحقتهم وألقت القبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.