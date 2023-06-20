اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

في اليوم العالمي للاجئين.. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن دعمه لهم

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:02 م
في اليوم العالمي للاجئين.. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن دعمه لهم لاجئين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، عن دعمه وتقديره لشجاعة وصمود ملايين اللاجئين حول العالم الذين أجبروا على الفرار من الاضطهاد.

وأوضح بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة استقبلت أكثر من 3.5 مليون لاجئ بهدف إعادة توطينهم الدائم منذ عام 1975، كجزء من تقليد طويل تتبعه الولايات المتحدة بهدف إنقاذ الأرواح، على حد وصفه.

كما أشار بيلنكن إلى أن اللاجئين قدموا مساهمات سياسية واجتماعية واقتصادية إيجابية كبيرة للولايات المتحدة وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

كما أضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تعزيز علمية الاستجابة العالمية المنسقة للأزمات الإنسانية وتشجع تقاسم المسئولية مع الحكومات والمنظمات والشركات الأخرى من أجل المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة حتى يتمكن اللاجئون من العيش بأمل وكرامة إنسانية.

 


اليوم العالمي للاجئين

وزير الخارجية الأمريكي

الاجئين

امريكا



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: تمويل الإغاثة لمساعدة اللاجئين والدول المستضيفة غير كافٍ

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:26 م

مجلس حكماء المسلمين يدعو لوقف الحروب والنزاعات وتقديم يد العون للاجئين

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:02 ص

العالم يحتفل بـ"يوم اللاجئين" ويشيد بجهود مصر.. الجامعة العربية تثمن دور القاهرة.. الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة دعم الحكومة فى مواجهة تداعيات أزمة السودان.. الأمم المتحدة: تعامل مصر مع اللاجئين مثال يحتذى به

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:00 ص

الأمم المتحدة: تعامل مصر مع اللاجئين مثال يحتذى به لحسن الضيافة والكرم

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 10:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة