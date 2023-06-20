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فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان اللغة الثانية: حلينا قبل نهاية الوقت

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:23 ص
فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان اللغة الثانية: حلينا قبل نهاية الوقت فرحة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث أكدت طالبات لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين والتى يؤدى فيها طلاب الثانوية العامة الامتحانات، أن الأسئلة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث أكدت الطالبة فاطمة مصطفى أن امتحان اللغة الإسبانية سهلة، قائلة: ده مش امتحان تعبيرا عن بساطة الأسئلة ومستوى الامتحان بشكل عام، كما أكدت الطالبات سهولة امتحان اللغة الفرنسية والإيطالية عدا جزئيات بسيطة جدا تحتاج للتفكير والجهد ولكن مستوى الأسئلة بشكل عام سهل، حيث عبرت الطالبات عن فرحتهن بسهولة الأسئلة،  قائلين: أسهل من امتحان اللغة العربية.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.
 
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
 

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