عصير البنجر يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

كتبت رانيا عامر

أفادت دراسة حديثة أن عصير البنجر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي المرض القلبي الحاد الذي يهدد حياة الافراد، بالاضافةالي فوائده المتعدة التي من بينها توسيع الاوعية الدموية، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

وأكد الباحثون أن شرب 70 مل فقط في اليوم من عصير البنجر يخفض النوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة (الريسور وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة) في ستة أشهر.

ويقول الباحثون إن العصير المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وفي السياق قال الدكتور كريشناراج راثود، من جامعة كوين ماري في لندن ، أن شرب عصير البنجر يضمن استمرار الدعامات لفترة أطول.

كما أوضح الطبيب أن النوبة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب ، ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

ويطلق على النوبة القلبية أيضا اسم احتشاء عضلة القلب أو الذبحة القلبية ، وهي حالة تتطلب العلاج الفوري لتجنب خطر الوفاة.