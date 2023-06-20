اليوم السابع
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عادل الغضبان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:38 م
عادل الغضبان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد المحافظ يترأس اجتماع المنطقة الصناعية
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين ، بحضور اعضاء مجلس الادارة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. 
 
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد  ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة، وتنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها. 
 
وشدد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، وأضاف المحافظ، أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ54 و58 مصنعا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية. 
 
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.
 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

اجتماع المنطقة الصناعية ببورسعيد
اجتماع المنطقة الصناعية ببورسعيد

 


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