محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة ويؤكد على دورها في مسيرة التنمية الشاملة

وأشار إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

وأضاف المحافظ، أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.