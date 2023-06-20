ضبط معيد بـ"طب طنطا" حاول قتل أستاذ قلب فى الكلية باستخدام فرد خرطوش

الغربية مصطفى عادل

تمكن الأمن الإداري بمستشفى جامعة طنطا من إلقاء القبض على معيد بقسم التشريح بطب طنطا، بسبب تعديه بالضرب على الدكتور عبد الهادي طه أستاذ القلب بالكلية، بسلاح خرطوش رأسه، بعد فشله فى إطلاق النار عليه من السلاح الذي كان بحوزته، وتم التحفظ عليه والسلاح المستخدم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان أستاذ القلب المجني عليه، قد فوجئ أثناء تواجده بالمستشفي، بالمتهم المعيد بقسم التشريح، يدخل عليه حاملا في يده فرد خرطوش وشرع في إطلاق النار عليه، إلا أن العناية الإلهية حالت دون ذلك، ولم تخرج الطلقة من السلاح، وقام المتهم بضرب أستاذ القلب على رأسه بالسلاح.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطبيب المتهم كان معيدا بقسم القلب، وانتقل لقسم التشريح بناءً على رغبته.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن أستاذ القلب المجنى عليه كان متواجدًا في المستشفى للقيام بعمله بشكل طبيعي، وفوجئ بالطبيب المتهم أمامه حاملا في يده فرد خرطوش وحاول بالفعل إطلاق النار عليه، ولكن لم تخرج الرصاصه، فما كان منه إلا أن ضربه بالسلاح على رأسه .

وأشار أنه تم بالفعل التحفظ عليه والتحقيق معه إداريا، وإخطار الشرطة بالواقعة ويتم الآن تحرير محضر بالواقعة.