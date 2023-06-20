صرف 41 مليون رغيف و2910 أطنان دقيق وتوفير دواجن ولحوم مجمدة قبل العيد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار الإستعدادات المكثفة لقدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً للتعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت المديرية باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تأمين احتياجات المحافظة من السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، انتظام العمل بالمخابز البلدية التي تعمل طبقا لمواعيد التشغيل المقررة من الجهات المختصة، حيث تم صرف كمية قدرها 41 مليون رغيف من المخابز البلدية من شهر يونيو 2023 حتى تاريخه بنسبة 2,6 مليون رغيف/ يوم وتم صرف كمية قدرها 2910 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، بما يعادل أكثر من نصف الحصة الشهرية المقررة وتم التأكيد على شركة مطاحن مصر العليا بالأقصر بصرف باقي الحصة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، ويجرى متابعة توافر السلع الغذائية بمعارض مبادرات أهلاً رمضان المستمرة ببندر الاقصر ومركز ومدينة إسنا بالأسعار المخفضة المقررة عن السوق الخارجي، واشتراك المديرية مع الأحزاب السياسية في توفير السلع بالمعارض والمبادرات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

كما تقوم المديرية بمتابعة توافر الخضر والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بالأسواق - القطاع الخاص - على النحو التالي:- (الدواجن المجمدة 275 بسعر 92 – 95 جنيه / الكيلو - اللحوم المجمدة 378 بسعر 170 – 220 جنيه / الكيلو)، كما يوجد بالمديرية غرفة عمليات رئيسية وكذلك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطنين، وتعمل على حلها أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث أن نسبة إنجاز الشكاوى على بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمعدل قياس 100%، وتعمل مديرية التموين على مدار الساعة فترة صباحية ومسائية بالإشتراك مع الجهات المختصة، وذلك لضبط الأسواق والأسعار والجرائم التموينية بشتى صورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، أعلنت محافظة الأقصر، عن مواصلة مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 24534 طن قمح و597 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا، وذلك بنسبة 80% من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة. وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن مديرية تموين الأقصر اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والإنتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالاتي : 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد . وقالت مديرية التموين بالأقصر، إنه يجرى تواصل عمل موسم توريد القمح حيث يجرى استمرار عمل لجان الفرز والاستلام بالمواقع التخزينية على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي تراكمي القمح المورد على مستوى المحافظة كميات قدرها 24534,597 طن بنسبة 80 % من المستهدف، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364 طن خارج المحافظة تقاوي، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي ( الفترة الأولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وفي حالة وجود أي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية " اسنا – أرمنت " سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم في العام الماضي، وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.



اقبال الأهالى على المعارض قبل عيد الأضحى



توفير دواجن ولحوم مجمدة قبل عيد الأضحى بالأقصر



توفير لحوم فى معارض الأقصر