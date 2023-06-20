اليوم السابع
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صبار ولافتة مزينة بالورد على قبر نيرة أشرف بالذكرى الأولى لوفاتها.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:19 م
صبار ولافتة مزينة بالورد على قبر نيرة أشرف بالذكرى الأولى لوفاتها.. صور قبر نيرة أشرف
الغربية مصطفى عادل

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وصل قبل قليل، أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة إلى المقابر لزيارة قبر نجلته فى ذكراها السنوية الأولى، بعد تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نجلته الأسبوع الماضى.
 
واصطحب والد الطالبة صبار ولافتة رخامية مكتوب عليها اسم نجلته وزينها بالورود لوضعها على قبرها.
 
وكان والد الطالبة قد أكد لـ"اليوم السابع" عقب تنفيذ حكم الإعدام على قاتل نجلته بأنه سيتلقى العزاء فى نجلته اليوم الثلاثاء 20 يونيو فى ذكراها السنوية الأولى.
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(1)
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(1)

والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(2)
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(2)

والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(3)
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(3)

والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(4)
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(4)

والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(5)
والد-نيرة-اشرف-يحضر-صبارا-ولافته-مزينة-بالورد-لوضعهم-على-قبرها--(5)

 


محافظة الغربية

نيرة اشرف

ذكرى وفاة نيرة اشرف

والد نيرة اشرف

قاتل نيره اشرف



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