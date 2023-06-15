والد نيرة أشرف: عزاء بنتى فى ذكراها السنوية يوم 20 يونيو أمام قبرها

قال أشرف غريب والد نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد المتهم محمد عادل، أنه سيتلقى العزاء فى نجلته يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يونيو، والذى يتزامن مع ذكراها السنوية.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ حكم الإعدام فى القاتل صباح أمس الأربعاء، أثلج صدره رغم حزنه على فراق نجلته التي راحت ضحية للغدر والخيانة، وتم قتلها بطريقة بشعة.

وأشار إلى أن العزاء سيكون بزيارة قبرها وقراءة القرآن والدعاء لها وإشعال البخور، قائلا: "بنتي دلوقت نايمة فى قبرها مرتاحة بعد القصاص لها من المتهم".

وسلمت مصلحة السجون صباح أمس، جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

وتسلم خال محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى جثمان القاتل بعد إعدامه، لدفنه بمسقط رأسه فى مدينة المحلة الكبرى بمحافطة الغربية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.