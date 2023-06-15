اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

والد نيرة أشرف: عزاء بنتى فى ذكراها السنوية يوم 20 يونيو أمام قبرها

الخميس، 15 يونيو 2023 02:10 م
والد نيرة أشرف: عزاء بنتى فى ذكراها السنوية يوم 20 يونيو أمام قبرها والد نيرة أشرف
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أشرف غريب والد نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد المتهم محمد عادل، أنه سيتلقى العزاء فى نجلته يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يونيو، والذى يتزامن مع ذكراها السنوية.

 

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن تنفيذ حكم الإعدام فى القاتل صباح أمس الأربعاء، أثلج صدره رغم حزنه على فراق نجلته التي راحت ضحية للغدر والخيانة، وتم قتلها بطريقة بشعة.

 

وأشار إلى أن العزاء سيكون بزيارة قبرها وقراءة القرآن والدعاء لها وإشعال البخور، قائلا: "بنتي دلوقت نايمة فى قبرها مرتاحة بعد القصاص لها من المتهم".

 

وسلمت مصلحة السجون صباح أمس، جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

 

وتسلم خال محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، من مشرحة مستشفى المنصورة الدولى جثمان القاتل بعد إعدامه، لدفنه بمسقط رأسه فى مدينة المحلة الكبرى بمحافطة الغربية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

 


قاتل نيرة أشرف

نيرة أشرف

إعدام قاتل نيرة أشرف

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل نيرة أشرف

اليوم السابع بلس

قتل نيرة أشرف



الموضوعات المتعلقة

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. تعرف على أبرز ضوابط الإعدام

الخميس، 15 يونيو 2023 01:00 ص

الفصل الأخير فى قضية قاتل نيرة أشرف.. تنفيذ حكم الإعدام فى المتهم محمد عادل.. الأم: أشعر بالفرحة بعد القصاص.. الأسرة تتلقى العزاء يوم 20 يونيه أمام قبرها.. ووالدها: آن الآوان أن ترتاح نيرة فى قبرها.. فيديو وصور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:00 م

تليفزيون اليوم السابع يستعرض تفاصيل تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:29 م

تشييع جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمثواه الأخير بمقابر أسرته فى المحلة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:14 م

وصول جثمان قاتل نيرة أشرف للمسجد لأداء صلاه الجنازة عليه قبل دفنه بالمقابر

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:48 م

قضية الطالبة نيرة أشرف من البداية للنهاية.. إنوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:14 م

تسليم جثمان قاتل نيرة أشرف لذويه استعدادا لدفنه فى مسقط رأسه بالغربية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:02 م

وصول أهل قاتل نيرة أشرف لتسلم جثمانه من مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:50 م

والدة نيرة أشرف: فرحتى بإعدام القاتل لا توصف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:19 م

والد نيرة أشرف: أول مرة أشوف فيديو الواقعة منذ يومين والقصاص أثلج صدورنا.. فيديو

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة