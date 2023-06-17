إدارة مصايف الإسكندرية: الشواطئ آمنة من أسماك القرش

الإسكندرية - جاكلين منير - أحمد الزغبي

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أن الشواطئ أمنة من أسماك القرش ، وأن الصور المتداولة على شبكات التواصل الإجتماعى هى صور لأسماك القرش فى أعماق بعيدة من البحر وأحجام صغيرة ولا تخرج إلى الشواطئ.

وأكد الشيخ أسامة المندراوى، أقدم الغطاسين بالإسكندرية، أن شهر مايو ويونيو هو موسم تزاوج أسماك القرش فى البحر المتوسط، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل عام، وهو على مسافة بعيدة من الشاطئ، وخاصة الشواطئ ذات الحواجز الخرسانية، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة لاسماك قرش حجمها صغير جدا نظرا لموسم التزاوج فى الربيع ،وهى لا تقترب من الشواطئ بالاسكندرية نظرا لعدم وجود شعاب مرجانية بها، موضحًا أن حادث الغردقة الذى أثار الذعر كان السائح الروسى قد تخطى منطقة الشعاب المرجانية.

فيما أكد الشيخ محمد قطة شيخ الصيادين بالمكس على أن صيد أسماك القرش بالمكس يتم على مسافة 3 ساعات من الشاطئ ويكون لأسماك القرش صغيرة الحجم حيث موسم التزواج، مؤكدًا على أن الأسماك صغيرة الحجم فور اكتمال النمو تغادر المياه القريبة من الشواطئ المصرية لعدم وجود الشعب المرجانية والطعام الكافى لها، مؤكدًا على أن شواطئ الإسكندرية أمنة من هجمات أسماك القرش خاصة وأن الأسماك التى يتم صيدها لا يتعدى وزنها كيلو ونصف جرام.