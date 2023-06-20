اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:45 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 بالبنوك المصرية الدولار - صورة أرشيفية
كتب محمد أيمن

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ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.


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