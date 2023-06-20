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سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عقب أداء امتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:25 ص
سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عقب أداء امتحان اللغة الثانية طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من السعادة سيطرت على طلاب الثانوية العامة عقب الخروج من أداء إمتحان اللغة الأجنبية الثانية بمحافظة المنوفية.
 
ويقول أحمد نصر طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة اللغة الفرنسية جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤال بسيط لكى يفرق الطالب المتوسط عن الطالب المتميز .
 
 
ويقول أحمد السيد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة اللغة الألمانية جاء اليوم فى غاية السهولة وخلى الامتحان من الالغاز .
 
وتمنى أحمد أن يكون جميع الامتحانات القادمة مثل هذا الامتحان .
 
 
ويؤكد الطالب محمد ثابت طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة اللغة الفرنسية اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط وخل الامتحان من الألغاز .
 
طلاب الثانوية العامة (1)
طلاب الثانوية العامة (1)

طلاب الثانوية العامة (2)
طلاب الثانوية العامة (2)

طلاب الثانوية العامة (3)
طلاب الثانوية العامة (3)

طلاب الثانوية العامة (4)
طلاب الثانوية العامة (4)

 

 


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