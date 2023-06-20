زوجة عم قاتلة طفلها بالشرقية للمحكمة: "ملبوسة وجوزها كان بيضربها على رأسها"

الشرقية فتحية الديب

قالت زوجة عم المتهمة بقتل طفلها بالشرقية إن المتهمة ملبوسة على حد قولها، وأن زوج المتهمة كان دائم التعدي بالضرب عليها على رأسها.

وأوضحت زوجة عم المتهمة، أمام محكمة جنايات الزقازيق، أن البيت المهجور الذي كانت تعيش فيه المتهمة هو سبب تبدل حالها، لافتة إلى أنها لم تعمل لها أعمال كما تقول المتهمة.

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها بمركز فاقوس.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.