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رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الطلاب المقبولين لقضاء فصل دراسى بجامعة هيروشيما باليابان

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:46 م
رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الطلاب المقبولين لقضاء فصل دراسى بجامعة هيروشيما باليابان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان  ضمن الإعلان الثامن للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2023/2024 م ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.
 
وأوضح الدكتور منصور  فى بيان له أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج " عقول المستقبل " للإستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعي ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، والطلاب المقبولين هم : الطالبة روان محمد عبد الله أبو مسلم، والطالبة  دعاء أحمد على أحمد، والطالب  محمد أشرف أحمد سعد الدين، والطالبة  جنة الله صبري عباس بالفرقة الثالثة، والطالبة مريم محمد مصطفى أبو زيد الفرقة الثانية، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعي دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلاب في مختلف التخصصات.
 
 
 
 
 
 

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