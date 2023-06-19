إدراج مجلة جامعة بنى سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن تصنيف إسكوبس Q2

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، أن "مجلة الجامعة للعلوم الأساسية والتطبيقية " المفهرسة ضمن،" اسكوبس Scopus والتابعة لدار النشر العالميه Springer Nature تم إدراجها Q2 ،وايضا ارتفع H. Index إلى 13 لعام 2022 و citiscore إلى 2.6 ومن المتوقع ان تحصل على معامل تاثير 2.6 والذى سوف يتم اعلانه فى بداية شهر يوليو 2023.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فى بيان له على أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود ادارة الجامعه وذلك للوصول بكل مجلات الجامعه لان تكون متواجده ضمن قواعد البيانات العالميه اسكوبس Scopus و Thomson routers.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تسعى بكامل طاقتها لتكون رائدة فى مجال البحث والعلمي فضلا عن المجال التعليمى، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية للارتقاء وتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في ظل رؤية مصر 2030.