اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إدراج مجلة جامعة بنى سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن تصنيف إسكوبس Q2

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:55 ص
إدراج مجلة جامعة بنى سويف للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن تصنيف إسكوبس Q2 الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن "مجلة الجامعة للعلوم الأساسية والتطبيقية " المفهرسة ضمن،" اسكوبس  Scopus والتابعة لدار النشر العالميه Springer Nature  تم إدراجها   Q2  ،وايضا ارتفع  H. Index  إلى 13 لعام 2022  و  citiscore إلى 2.6   ومن المتوقع ان تحصل على معامل تاثير 2.6  والذى  سوف يتم اعلانه فى بداية شهر يوليو 2023.
 
وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فى بيان له على أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود ادارة الجامعه وذلك  للوصول بكل مجلات الجامعه لان تكون متواجده  ضمن  قواعد البيانات العالميه   اسكوبس  Scopus  و Thomson routers.
 
وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تسعى بكامل طاقتها لتكون رائدة فى مجال البحث والعلمي فضلا عن المجال التعليمى، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية للارتقاء وتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في ظل رؤية مصر 2030.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

جامعة بنى سويف

جامعات مصر

مجلة جامعة بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

7 يوليو بدء امتحانات مركز التعلم المدمج بجامعة بنى سويف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:36 ص

5 يوليو بدء الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية بكلية الطب جامعة بنى سويف

الأحد، 11 يونيو 2023 03:07 م

فيها حاجة حلوة.. طالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف يبتكرن تطويرات على جهاز الرنين المغناطيسي.. فريق العمل يجرى تعديلات على الجهاز وتطويره من الشكل الدائري المغلق للشكل المفتوح لتجنب مخاوف المرضى..صور

السبت، 10 يونيو 2023 09:00 م

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل لجنة قطاع الألسن والآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة