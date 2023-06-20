رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بالجامعة أون لاين

المنوفية – محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لجنة قبول التبرعات والهدايا لشهر يونيو online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة وحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

قامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى كلية طب الاسنان ،و قبول الهدايا المقدمة إلى الادارة العامة للمكتبات.

كان القاصد، قد عقد جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر يونية 2023 "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات. وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

بدا القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبي الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحي المبارك، كما وجه التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بقرب حلول ذكري ثورة 30 يونية كما وجه التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة.