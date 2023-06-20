حملات على محلات الجزارة وشوادر الذبح استعدادا للعيد في العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شنت أحياء الإسكندرية ،حملات مكبرة وذلك فى إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء لتنفيذ القرار رقم 198لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة ل عيد الأضحى المبارك

وفي هذا الصدد ، قام السيد موسى رئيس حي العامرية اول وإشراف دعاء مصطفى سكرتير عام الحى ،بش حملات من قبل إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية لتطبيق قرار محافظ الإسكندرية ،رقم 198 لسنة 2023 بحظر الذبح العشوائي بالشوارع وحظر إقامة أى شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة، حيث تم المرور على الجزارين والتنبيه بتقديم الطلبات وذلك لإجراء المعاينه واستخراج التصاريح وجاري متابعة واستكمال أعمال اللجنة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اصدر القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك. وجاءت أبرز مواد القرار، تنص على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وتتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفى حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التى نص عليها القانون.

على أن التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن التصريح لأصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين فى عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، وذلك حتى يوم الخميس 22 يونيو للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية، وتشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطرى ووحدة الرقابة والرصد البيئى بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحى، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفى حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب فى موعد غايته 26 يونيو، بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله، كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أى شكوى ترد من المواطنين فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.

وتتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئى، وكذا قيام شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

وبالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر، مع عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية، والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التى سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

وبالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل، الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، يجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أى مصدر التلوث، يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية، ويشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحى، مع الالتزام بالتخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، وإقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.