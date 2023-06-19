اليوم السابع
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رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى فى المنوفية وذبح الأضاحي بالمجان

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:09 م
رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى فى المنوفية وذبح الأضاحي بالمجان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شددت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة المنوفية، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع جمعية الاورمان .
 
وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط المديرية.
 
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان الجمعية خصصت (30) عجل بلدى سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجازر وزراة الزراعة المعتمدة وتحت اشراف الطب البيطرى خلال ايام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية. 
 
وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية . 
 
يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .
 
 

 


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