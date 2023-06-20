حديقتا الحيوان بالإسكندرية والفيوم تستقبلان المواطنين فى العيد بعد التطوير

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان المواطنين لأول مرة بعد تطويرهما، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد القصير على مسئولى الحدائق العامة التابعة للوزارة "الحيوان والأرومان والأسماك" بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

وتستقبل حدائق الحيوان الزائرين يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الرابعة مساءا بسعر التذكرة للفرد خمسة جنيهات.

ويذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية هي ثاني أكبر حديقة للحيوان في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتقع بحي النزهة في محافظة الإسكندرية قرب حدائق أنطونيادس وحي سموحة، وتتبع الادارة المركزية لحدائق الحيوان.

وتم إضافة مساحات مضاعفة إلى الحديقة وإعادة تخطيطها بحيث تشمل إنشاء بحيرة صناعية للطيور المائية وبرج عال لمشاهدة الحديقة من فوقه، ومتحف للتاريخ الطبيعى، وإقامة بيئة طبيعية لحيوانات الحديقة وإضافة أعداد جديدة من فصائل الحيوانات والأنواع النادرة وتشييد الحظائر والأماكن والأقفاص بها بالإضافة إلى الاهتمام بحديقة الأطفال التي أنشئت داخل حديقة الحيوان.