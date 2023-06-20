اليوم السابع
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بحضور السفير الهندى..

حدائق القاهرة تحتفل غدًا باليوم العالمى لليوجا داخل حديقة الحرية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:19 م
حدائق القاهرة تحتفل غدًا باليوم العالمى لليوجا داخل حديقة الحرية رياضة اليوجا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تحتفل غدا الحدائق المتخصصة بالقاهرة بيوم اليوجا العالمى، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك على ضفاف نهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، حيث تبدأ فاعليات الإحتفال من الثامنة صباحا.
 
من جانبه أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن فعاعليات الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، سيشارك به عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بينهم سفير الهند، مشيرا إلى أن حديقة الحرية بالزمالك شهدت مؤخرا أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق.
 
ويحتفل سنويًا باليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو منذ عام 2015، بعد إنشائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014، واليوغا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية نشأت في الهند.
 
ويرجع تاريخ الاحتفال باليوغا، عندما اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطابه أمام الأمم المتحدة -في عام 2014- تاريخ 21 يونيو، لأنه أطول يوم في العام في نصف الكرة الشمالي، وله أهمية خاصة في أجزاء كثيرة من العالم.
 
 

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