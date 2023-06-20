جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لقاتل زوجته ذبحًا فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الثلاثاء، الإعدام شنقًا لمبيض محارة مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، وتخلصه من زوجتة ذبحًا لطلبها زيارة نجلهم في السجن.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منيه النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم " ممدوح . م .ن .ع "، محبوس ، 49 عاماً ، مبيض محارة - مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها " صفاء عبد الحميد السيد " ، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيته النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين " ، وما أن ظفر بها حتي ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، و لعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضوفه التي أودت بحياته.