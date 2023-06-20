جنايات المنصورة تعقد جلسة محاكمة المتهم بالتخلص من زوجته فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تعقد محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، لخلافات أسرية بينهما، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس، وذلك في القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.



وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم ممدوح م.ن.ع.، محبوس، 49 عاما، مبيض محارة، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر، قتل زوجته المجني عليها صفاء عبد الحميد السيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيته النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر بها حتى ركلها بقدمه في وجهها، واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له، كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.



