تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بنى سويف هانى فتحى

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بكافة القطاعات الخدمية، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك،مع تواجد مسؤولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها،ووفق خطة متكاملة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت،لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، والتي تشمل على خططة تفصيلية لاستعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، ومايصاحبها من أجازات للمواطنين.

ووجه المحافظ بفتح المجازر لذبح أضاحي المواطنين مجاناً "خلال أيام العيد"،وتدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات، مع التشديد على حظر ذبح الأضاحى بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة،ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم والجمعيات الاستهلاكية،بالإضافة إلى عمل مناوبات على مدار الساعة بالمديرية وإداراتها السبع، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المُشكلة"برئاسة السكرتير العام المساعد "للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منه.

وتستعد مديرية الأقاف بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة ، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة ، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التي تم تخصيصها، وعددها 137ساحة على مستوى المحافظة،بواقع (7ساحات لبندر بني سويف، 21 ساحة بمركز بني سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطي، و24 ساحة بمركز ببا ، و20 ساحة بمركز الفشن ، و15 ساحة بمركز سمسطا ، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسي واحتياطي).

فيما تضمنت خطة أجهزة وإدارات التموين،تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعيةبالإدارات،لمتابعةالحالةالتموينية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الازمات بالمحافظة ووزارة التموين ، وعدم منح المخابز البلدية اجازات خلال أيام العيد" إلا بموافقة المديرية " لضمان توافر الخبز خلال أيام العيد الأضحى، وصرف حصص الدقيق للمخابز "مُقدماً" عن أيام اجازات العيد، وصرف كميات القمح للمطاحن التموينية بما يكفي أيام إجازة العيد.

بالإضافة إلى إلزام مستودعات البوتاجاز بتنفيذ كامل الحصة من أسطوانات الغازلضمان توافرها بالمستودعات،وعددها 146 مستودعاً ،التنسيق مع شركة بوتا جاسكو لإمداد أى منطقة تظهر بها بوادر أزمة وذلك من خلال المستودعات الخاصة بالشركة وعددها 7 مستودعات موزعة بمراكز المحافظة، والتواصل مع شركة الغازات البترولية لإمداد المحافظة بالأرصدة الكافية من الغاز الصب وصرف حصة إضافية "حالة الحاجة"، مع إلزام محطات التعبئة بالعمل خلال إجازة العيد لضمان استمرار امداد المستودعات بالبوتاجاز وعدم وجود تكدسات للسيارات، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لضخ كميات كافية من السولار والبنزين بأنواعه وكذا الغاز الطبيعي،حيث يوجد عدد 121 محطة بنزين بالإضافة لــ 4 محطات غاز طبيعي و 9 محطات بنزين مضاف إليها خدمة الغاز.

فيما يجرى حاليا متابعة والتأكد من صرف المقررات التموينية للمواطنين بنسبة 100% قبل إجازة العيد، والتنسيق مع الشركة المصرية لتوفير السلع الغذائية وعرض كميات كبيرة من اللحوم السوداني والدواجن، حيث ورد 50 رأس من الخراف الحية لعرضها للبيع بمنفذ أمام الشركة المصرية.

فيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تضمنت رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط طوال أيام العيد،والتأكيد على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، والصفحة الرسمية للشركة، وغرفة عمليات الخط الساخن" 125"،والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكد من عمل المحطات بكفاءتها ،ومتابعة الصيانات الدورية لها والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار ، علاوة على توفير 5 سيارات للإمداد بمياه الشرب للدفع بها حال حدوث كسور أو صيانة، بجانب عربة ( نافوري ، شفط ، كسح) بكل فرع من فروع الشركة للدفع بها في حالات انسداد الشبكة.

في حين استعد قطاع الكهرباء بتفعيل غرفة العمليات للتعامل مع أية حالات طارئة ، وعمل نوبتجيات وخطة طورائ على مدار اليوم بمقر القطاع والهندسات التابعة له ، مع تواجد كافة فرق إزالة الأعطال للجهدين "متوسط ومنخفض" ، بجانب فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في كافة التخصصات للتدخل الفوري"حال حدوث أعطال بالشبكة "،بالإضافة إلى تفعيل الخط الساخن 121 الخاص بتلقى بلاغات الأعطال ، بالتوازي مع عمل مركز التحكم بالقطاع الذي يعمل على مدار 24 ساعة واتخاذ اللازم بشأنها على الفور ،علاوة على تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها بها عند اللزوم، وتجهيز جميع السيارات والأوناش للتعامل مع الأعطال بالسرعة المطلوبة،بجانب تكثيف أعمال الصيانة على مكونات الشبكة والمغذيات واللوحات للحد من الأعطال، وتواجد سيارات الاختبارات لتحديد أية أعطال في حينها.

وفي القطاع الصحي، تم تشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية ،تحت إشراف وكيل الوزارة، و إبلاغ مديري المستشفيات والطوارئ بتنفيذ خطة إخلاء الأقسام التي لهاعلاقة بالطوارئ ،مع التأكدمن توفررصيد كاف من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى،والاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية ، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة والتجمعات وتحديدمستشفيات الإحالة،والمرور"صباحيومسائي"على المنشآت الطبية،وعمل نوبتجية لمخازن الأدوية والمستلزمات.

وفيما يتعلق بخطة الطوارئ الوقائية لمديرية الصحة، فقد تم التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوارد ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة ،وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطري و التموين ومباحث التموين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والرقابة على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر، وإجراء التقصى الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي ، وكذا الإشراف على جميع عمليات المياه المختلفة.

وتضمنت خطة مرفق الإسعاف تأمين قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدد كاف من السيارات ومراجعة جاهزيتها وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين،في حين تستعد إدارة الحماية المدنية بخطة عمل تشمل مراجعة وتجهيز جميع سيارات الإطفاء بالأطقم الفنية والإدارية ،واستعداد جميع مفتشي المفرقعات وبصحبة الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف والتعامل مع المفرقعات لتأمين محيط ساحات المساجد ، بجانب استعدا قسم الإنقاذ النهري بالأجهزة والمعدات للتعامل مع أي حالات طارئة.

بينما استعدت مديرية الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد،في حين تستعد مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الصحية ، والدينية الفنية والاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.