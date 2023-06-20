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محافظ بنى سويف: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:56 ص
محافظ بنى سويف: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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 أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انتظام  امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، والتي كانت قد بدات منذ 12 يونيو الجاري ، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستؤنفت"أمس الأول "باللغة العربية  كأول مادة من المواد الأساسية، وتستكمل اليوم بامتحان اللغة الأجنبية ، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب، على سير العملية الامتحانية ، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم الثلاثاء "الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية،بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM  الاختبار " لعة إنجليزية"  استعداداً للقبول بالجامعات ، في حين يؤدي  طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( ورقة أولى)

وحرص وكيل التعليم  على التواصل مع مديري إدارات التعليم" من غرفة العمليات "قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد ، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها  أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.

كما نوه " عبد التواب" عن تكليفاته للقائمين والمشرفين على الامتحانات بتهيئة الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحان في مناخ من الهدوء والانضباط،مشيرا  إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية  المنظمة لأعمال الامتحانات ، من خلال التنبيه وتوعية الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة ، لأنه لا يعتد بها ، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب .

 

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