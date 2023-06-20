بداية فصل الصيف فلكيا فى مصر غدًا ومدته 93 يومًا و16 ساعة

كتبت أسماء نصار

يبدأ غدًا فى مصر الصيف فلكيا، والذى يوافق يوم 21 يونيو ويستمر 93 يوما و16 ساعة، وسيكون اليوم الثلاثاء أطول نهار فى العام والمقدر بـ14 ساعة و4 دقائق.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح إنه فى غضون ساعات، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكى مهم يتكرر فى هذا التوقيت من كل عام، وهو "التحول الشمسي الصيفي Summer solstice"، وفيه تتعامد الشمس على جنوب مصر فتزداد الطاقة الحرارية المصاحبة للشمس ويزداد فرص حدوث الموجات شديدة الحرارة الطويلة .. وما يصاحبها من رياح جنوبية ساخنة "الشرد".

وأضاف أنه فهيم سوف تبدأ الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة تكون هى السائدة – يعنى بمجرد انتهاء موجة تبدأ أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 - 25 °م بداية من أمس 19 يونيو وحتى نهاية الصيف " في 23 سبتمبر".

وأوضح أنه فهيم سوف تزداد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس"والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.

وقال فهيم إن درجة الحرارة 40 °م بعد 19 يونيو غير نفس الـ 40 °م التى كانت فى مايو بسبب الأشعة القصيرة.