انعقاد أول مجلس لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد بحضور وكيل "الصحة"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن عقد أول اجتماع مجلس لكلية الطب بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى و الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ورؤساء الاقسام الإكلينيكية والأكاديمية وأعضاء مجلس الكلية.

‏واستعرض الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب خلال الاجتماع الانجازات التى حققتها الكلية فى خدمة المجتمع وخدمة القطاع الطبي بمستشفى الخارجة التخصصي من خلال تكليف الاساتذة بالعمل بالعيادات الخارجية لتحسين مستوى الخدمة الطبية.

‏كما استعرض عبد اللطيف الخطة الاستراتيجية للكلية خلال الفترة القادمة والجهود التى تقدمها الجامعة بالتنسيق مع المحافظة لإنشاء مستشفى جامعي بالوادى الجديد، وثمن الحضور مساعى من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد لإنشاء مستشفى جامعي يقدم خدمة طبية متميزة لأهالى الوادى الجديد.