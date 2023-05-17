جامعة الوادي الجديد تطلق سلسلة ندوات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

كتب محمد صبحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ب جامعة الوادى الجديد سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة عن الإدمان وتعاطى المواد المخدرة فى عدد من الكليات بحضور حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية و عصام عبد الشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية و أحمد عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب و فايزة عبد الحميد مدير إدارة شئون تنمية البيئة بالجامعة وحسن أحمد حسن بإدارة المشروعات البيئية، ومجموعة من العاملين بكليات الجامعة والإدارات التابعة والمبنى الادارى للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور مصطفى محمود.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة بالجامعة أن هذه الندوات التوعوية تأتى فى إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة الوادى الجديد وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج توعوية على مدار العام بهدف نشر ثقافة الوعى بأضرار وأخطار المخدرات بأنواعها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية لجامعة الوادى الجديد وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

من جانبه قال الدكتور محمد رمضان شعبان أخصائى الصحة النفسية وعلاج الادمان ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق قد استأنف تنفيذ خطة البرامج الوقائية والتوعوية بعد توقف عدة سنوات بمحافظة الوادى الجديد وقد استهل الصندوق تنفيذ برامجة الوقائية والتوعوية بتنفيذ ندوة موسعة للعاملين بجامعة الوادى الجديد.

وأضاف رمضان أنه سيتم تنفيذ هذه الندوات شهريا بالمحافظة وفى جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأندية والتجمعات الشبابية ومراكز الشباب وذلك بهدف رفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات بين فئات المجتمع وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الوقائية والتثقيفية المتمثلة فى الندوات والتدريبات والمعسكرات وبرامج الحماية الأسرية.