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انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:39 م
انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة  وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  27 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
وأشار  الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 

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