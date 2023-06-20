وثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، هذه الخطوة المهمة بين شركاء واشنطن في مجلس التعاون الخليجى لتعزيز الاستقرار الإقليمى والتعاون المتبادل.

وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، التزامها تماما بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجى والشركاء الإقليميين الآخرين لبناء منطقة شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وسلاما وازدهارا.